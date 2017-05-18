Улицу перед посольством России в США хотят переименовать в честь Бориса Немцова

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Комитет по национальной безопасности и правительственным делам сената конгресса США поддержал законопроект о переименовании улицы напротив здания посольства России в Вашингтоне в честь убитого в 2015 году российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, по задумке автора законопроекта, республиканца Марка Рубио, перекресток на Висконсин-авеню будет переименован в "Борис Немцов плаза" и именно такой адрес придется указывать российской дипмиссии.

Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен конгрессом США, а также подписан президентом страны Дональдом Трампом.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит поздним вечером 27 февраля 2015 года.