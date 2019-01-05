Улицу перед башней Трампа в Нью-Йорке предложили назвать в честь Обамы

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В США создали петицию с предложением назвать улицу, на которой расположена Trump Tower в Нью-Йорке в честь бывшего президента США Барака Обамы. Как сообщает Report, об этом пишет The Hill.

В честь Обамы предлагается назвать участок Пятой авеню между 56-й и 57-й улицами.

Отмечается, что таким образом президенту США Дональду Трампу придется указывать в адресе своего избирательного штаба имя Обамы, поскольку штаб, вероятно, будет расположен в Trump Tower.

На утро пятницы подписи под петицией поставили 4,3 тыс. человек.