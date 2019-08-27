​Укус комара довел британку до остановки сердца

Жительница Дагенхэма в графстве Эссекс впала в кому после комариного укуса.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом пишет таблоид Daily Mirror.

Насекомое укусило 25-летнюю Ким Робинсон, когда девушка находилась в Лондоне. На следующий день она почувствовала острую боль в лодыжке, однако не придала этому особого значения.

Воспаление обострилось, Робинсон стало труднее ходить, девушка начала терять сознание. Британка обратилась к врачам, и они диагностировали у нее некротический фасциит — бактериальную инфекцию, поражающую фасции и подкожную клетчатку. Медики порекомендовали пациентке сделать срочную операцию, чтобы сохранить ногу.

У Робинсон развился сепсис. В ходе операции ухудшилось состояние легкого, что привело к остановке сердца. Врачи ввели девушку в искусственную кому на пять дней.

Когда Робинсон вернулась в сознание, медики сделали ей еще одну операцию, пересадив кожу на ноге. После инцидента пациентке пришлось заново учиться ходить и разговаривать. Сейчас девушка чувствует себя хорошо.