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Укрзализныця: В результате удара по Днепропетровской области поврежден поезд

Укрзализныця: В результате удара по Днепропетровской области поврежден поезд Пассажирский поезд "Укрзализныци" №52 сообщением Одесса-Запорожье получил повреждения во время российской атаки на Днепропетровскую область.
Другие страны
24 июня 2025 г. 13:35
Укрзализныця: В результате удара по Днепропетровской области поврежден поезд

Пассажирский поезд "Укрзализныци" №52 сообщением Одесса-Запорожье получил повреждения во время российской атаки на Днепропетровскую область.

Как передает Report, об этом сообщили Украинские железные дороги ("Укрзализныця").

По данным, на место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой помощи. "Пассажиров оперативно перевели в укрытие, поскольку воздушная тревога в регионе продолжается" - говорится в сообщении.

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил, что среди пассажиров поезда есть пострадавшие.

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Версия на азербайджанском языке “Ukrzaliznıtsya”: Dnepropetrovsk vilayətinə hücum nəticəsində qatar zədələnib

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