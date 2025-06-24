Укрзализныця: В результате удара по Днепропетровской области поврежден поезд

Пассажирский поезд "Укрзализныци" №52 сообщением Одесса-Запорожье получил повреждения во время российской атаки на Днепропетровскую область.

Пассажирский поезд "Укрзализныци" №52 сообщением Одесса-Запорожье получил повреждения во время российской атаки на Днепропетровскую область.

Как передает Report, об этом сообщили Украинские железные дороги ("Укрзализныця").

По данным, на место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой помощи. "Пассажиров оперативно перевели в укрытие, поскольку воздушная тревога в регионе продолжается" - говорится в сообщении.

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил, что среди пассажиров поезда есть пострадавшие.