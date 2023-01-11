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Украина запустила серийное производство мин калибром 82 мм

Украина запустила серийное производство мин калибром 82 мм "Укроборонпром" заявил о запуске серийного производства мин калибром 82 мм в одной из стран НАТО.
Другие страны
11 января 2023 г. 20:00
Украина запустила серийное производство мин калибром 82 мм

"Укроборонпром" заявил о запуске серийного производства мин калибром 82 мм в одной из стран НАТО.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале Госконцерна.

"Примечательно, что усовершенствованная "Укроборонпромом" мина в разы лучше штатной. Количество смертоносных осколков, зафиксированных во время испытаний на щитах мишеней и на площадке мишенной обстановки, в 2 - 2,5 раза больше, чем должна иметь штатная мина", - говорится в сообщении.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов говорил о том, что украинская оборонная промышленность наладила производство артиллерийских снарядов калибра 152 и 122 мм.

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