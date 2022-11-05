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"Укрэнерго" сегодня вводит графики почасовых отключений

"Укрэнерго" сегодня вводит графики почасовых отключений Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил облэнерго объемы для ограничения электроснабжения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.
Другие страны
5 ноября 2022 г. 13:14
Укрэнерго сегодня вводит графики почасовых отключений

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей объемы для ограничения электроснабжения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня, 5 ноября, с 6 часов утра Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения в формате ГПО для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях", - говорится в сообщении в Facebook.

Графики почасовых отключений предполагают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по расписанию, составленному операторами распределительных сетей для каждой области.

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