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Украину пригласили на саммит министров иностранных дел стран НАТО

Украину пригласили на саммит министров иностранных дел стран НАТО Украину пригласили принять участие в саммите министров иностранных дел стран-участниц НАТО, который в конце ноября пройдет в Румынии.
Другие страны
25 октября 2022 г. 21:51
Украину пригласили на саммит министров иностранных дел стран НАТО

Украину пригласили принять участие в саммите министров иностранных дел стран-участниц НАТО, который в конце ноября пройдет в Румынии.

Как передает Report со ссылкой на румынское издание Аgerpres, помимо Украины приглашены также Молдова, Грузия, Финляндия, Швеция и Босния и Герцеговина, которые не являются участниками Североатлантического альянса. Саммит пройдет 29 и 30 ноября в Бухаресте.

Встреча будет включать четыре сессии, связанные с реализацией решений, принятых на саммите НАТО в Мадриде. Они будут посвящены таким темам как война в Украине и энергетическая безопасность.

Румыния впервые примет у себя встречу министров иностранных дел стран НАТО. До этого на более высоком уровне здесь проходил лишь саммит 2008 года, на котором впервые было заявлены о евроатлантическом будущем Украины, но без какой-либо конкретики.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna NATO xarici işlər nazirlərinin sammitinə dəvət olunub

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