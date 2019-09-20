Украинского депутата ударили кирпичом по голове

На Украине мужчина ударил депутата Киевсовета кирпичом по голове. Как передает Report, об этом сообщает УНИАН.

Как отмечается, мужчина, чье имя не приводится, напал на чиновника, когда тот разговаривал с сотрудниками правоохранительных органов относительно незаконного строительства на одной из улиц Киева.

Уточняется, что злоумышленник был сразу задержан, его отвезли в отделение полиции.

Согласно изданию, мотив поступка мужчины пока неизвестен. Также не сообщается информация о состоянии чиновника.