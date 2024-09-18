Украинского чемпиона мира по боксу Усика отпустили после задержания в польском аэропорту

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик был арестован в Польше.

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик был арестован в Польше.

Как сообщает Report , об этом в своем Telegram-канале написал нардеп Верховной Рады, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта Украины Жан Беленюк.

"Александр Усик был арестован в аэропорту Кракова", - говорится в публикации. Он добавил, что обстоятельства происшествия выясняются.

Позднее украинский лидер Владимир Зеленский написал в своем Telegram, что боксера уже отпустили.

"Поговорил по телефону с Александром Усиком, когда он был задержан. Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону.

Поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова.

Только что мне сообщили, что все уже хорошо, нашего чемпиона отпустили, и больше его никто не задерживает", - уточнил Зеленский.