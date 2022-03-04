Украинским абонентам запретили звонить в Россию

Абоненты украинских мобильных операторов больше не смогут позвонить в Российскую Федерацию. Такие радикальные меры необходимы, чтобы российские военные не могли звонить с украденных у украинцев телефонов.
Отмечается, что такие ограничения действуют также для абонентов, которые пользуются фиксированной связью.
"Мобильные операторы ограничили возможность активации недавно приобретенных мобильных карт. Это сделано так же, чтобы… войска не могли в ходе своих постоянных мародерств похищать SIM-карты и использовать их", - говорится в сообщении.