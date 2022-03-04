Украинским абонентам запретили звонить в Россию

Абоненты украинских мобильных операторов больше не смогут позвонить в Российскую Федерацию. Такие радикальные меры необходимы, чтобы российские военные не могли звонить с украденных у украинцев телефонов.

Абоненты украинских мобильных операторов больше не смогут позвонить в Российскую Федерацию. Такие радикальные меры необходимы, чтобы российские военные не могли звонить с украденных у украинцев телефонов.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Государственной связи .

Отмечается, что такие ограничения действуют также для абонентов, которые пользуются фиксированной связью.

"Мобильные операторы ограничили возможность активации недавно приобретенных мобильных карт. Это сделано так же, чтобы… войска не могли в ходе своих постоянных мародерств похищать SIM-карты и использовать их", - говорится в сообщении.