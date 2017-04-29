Украинский танкер захватили у берегов Ливии

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Военно-морские силы Ливии захватили два танкера, которые подозревались в контрабанде нефти из Северной Африки, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Одно из захваченных судов — “Рута” ходит под украинским флагом. Другое, “Stark” — под флаг не установленной африканской республики.

Представитель ВМС Ливии Аюба Касема отметил, что перед захватом судна продолжалась несколько часовая перестрелка.

“Столкновения продолжались 3:00, но два танкера были успешно захвачены”, — сообщил А.Касема.

Интересы состоялось в районе Сиди Саид, у ливийской столицы Триполи.

Данных о жертвах и дальнейшую судьбу экипажа отсутствуют.