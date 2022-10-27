Украинский суд арестовал имущество двух россиян на 1,6 млн долларов

Украинский суд арестовал недвижимое имущество фирм на сумму 60 млн гривен (1,6 млн долларов США), конечными бенефициарами которых являются россияне.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в офисе генерального прокурора Украины.
"Судом удовлетворено ходатайство прокурора и наложен арест на недвижимое имущество фирм, конечными бенефициарами которого являются два гражданина РФ. Под арест попали нежилые помещения коммерческого назначения и имущественный комплекс нефтебазы площадью более 30 тыс. кв. м", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как утверждает прокуратура, арест произвели в рамках уголовного производства, осуществляемого прокуратурой города Днепра по статье "Коллаборационизм" (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины). Владельцев фирм, предоставлявших в аренду недвижимое имущество, обвиняют в сотрудничестве с РФ, которое заключалось в уплате налогов в российский госбюджет. Фамилии фигурантов дела не приводятся.