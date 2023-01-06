Украинский политолог: Перемирие нужно Путину для подготовки нового наступления

Путин хочет перемирие на своих условиях, одно из которых оставить за собой часть украинских территорий.

Президент России Владимир Путин хочет перемирия на своих условиях, одно из которых - оставить за собой часть оккупированных украинских территорий.

Об этом Report заявил украинский политолог Юрий Райхель.

Накануне В. Путин поручил Минобороны РФ ввести режим прекращения огня по всей линии соприкосновения с 12:00 6 января до 24:00 7 января. В Киеве это предложение отвергли, назвав его прикрытием и заявив о намерении России подогнать ближе к позициям ВСУ технику, боеприпасы и военнослужащих.

Украинский политолог считает, что Владимиру Путину это перемирие нужно для того, чтобы подготовить к февралю- марту новое наступление в Украине. "Россия сейчас испытывает недостаток в снарядах, и для них это перемирие было необходимо",- сказал Райхель.

По его словам, у России сейчас есть только один вариант посредника в лице президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, потому что западные лидеры с Путиным говорить не будут: "А переговоры с Китаем дали понять, что страна хочет дистанцироваться от конфликта, не оказывая особую поддержку ни России, ни Украине. Индии сейчас не до войны в Украине, у нее и так много внутренних и внешних проблем с Пакистаном и Китаем. Поэтому Эрдоган сейчас единственный человек, с которым может говорить официальная Москва и к которому может прислушаться Киев. Пользуясь своим посредническим опытом, Турция предложила России идею перемирия, тем самым сделав шаг к будущим переговорам, в которых Путин очень заинтересован",- добавил он.

По мнению эксперта, сразу было очевидно, что Киев на перемирие не согласится. "Это перемирие не что иное, как политическое прикрытие, Украине оно не нужно",- отметил он.

Ю Райхель объясняет это тем, что любое перемирие выгодно России, которая пытается сейчас накопить определенные резервы в Донбассе, Запорожье для того, чтобы предотвратить возможное украинское наступление, которое по мнению западных и украинских экспертов готовится в феврале-марте.

"Поэтому с чисто военной точки зрения, Украине это перемирие тоже не нужно. Не нужно давать инициативу противнику, так как именно она является одним из важнейших факторов успешного ведения военных действий. Зачем Украине идти на поводу у Путина? Путин хочет перемирия на своих условиях, одно из которых - оставить за собой часть украинских территорий. Однако Украина не отдаст России и пяди своих земель",- отметил политолог.