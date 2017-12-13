Украинский политконсультант: Власти, совершая необдуманные действия, тем самым наращивают рейтинг Саакашвили

Киев. 13 декабря. REPORT.AZ/ Михаил Саакашвили не станет президентом Украины, но может быть эффективным политическим партнером для кого-то из лидеров, которые могут занять такой пост - Юлии Тимошенко или Анатолия Гриценко. Об этом украинскому бюро Report заявил украинский политконсультант, глава Института публичной политики и консалтинга "ИНПОЛИТ" Сергей Быков, комментируя действия украинских властей относительно Саакашвили и возможное развитие событий.

"На сегодня у него нет украинского гражданства. Но даже если бы его не лишили гражданства, у него не было бы необходимых пяти лет проживания на территории Украины. Но в то же время он является мощным политическим рупором, в первую очередь "Руху новых сил", - заявил Быков.

По словам политконсультанта, в том, что судьи вынесли решение в пользу Саакашвили, важную роль сыграло и присутствие Юлии Тимошенко. "Ее присутствие напомнило об участи судьи Киреева, который, напомню, вынес решение по делу Тимошенко. Судьи в том момент понимали последствия вынесения политических решений по чьему-то звонку или указанию", - утверждает Быков.

Относительно развития дальнейших событий вокруг Саакашвили, Сергей Быков считает, что это зависит от действий власти Украины.

"Каждым своим шагом власти демонстрируют непоследовательность, чем и подыгрывают Саакашвили. Зачем было разводить балаган вокруг его задержания, его любых действий, при этом создавая новые информационные поводы?! Власть демонстрирует свои эмоции, необдуманные действия, тем самым наращивая рейтинг Саакашвили. Хотя если не реагировать на шествия Саакашвили, оставить его в покое, то вскоре интерес к нему упадёт", - резюмировал Сергей Быков.