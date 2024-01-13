Украинский парламентарий о механизме возвращения граждан призывного возраста из-за границы

Замена личного состава на фронте невозможна без улучшения мобилизационной ситуации в Украине.

Замена личного состава на фронте невозможна без улучшения мобилизационной ситуации в Украине.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил спецпредставитель президента Украины, председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский, комментируя доработку нового законопроекта о военной мобилизации.

По его словам, параллельно с подготовкой законопроекта об усовершенствовании электронных реестров военнослужащих, они занимались составлением точного электронного документооборота для идентификации всех военнообязанных.

Ф. Вениславский подчеркнул, что в начале войны, когда практически вся территория Украины находилась под обстрелом, многие граждане, в том числе мужчины призывного возраста, покинули страну: "Они должны встать на воинский учет в консульских учреждениях, это предусмотрено действующим законодательством. Но мы усовершенствуем механизмы, то есть они смогут сделать это дистанционно через электронный кабинет военнообязанного. Далее мы будем оповещать их о необходимости явиться и будем принимать меры в соответствии с законодательством".

Он также отметил, что обеспечить возврат всех военнообязанных граждан будет непросто, но работа в этом направлении продолжается.