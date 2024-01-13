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Украинский парламентарий о механизме возвращения граждан призывного возраста из-за границы

Украинский парламентарий о механизме возвращения граждан призывного возраста из-за границы Замена личного состава на фронте невозможна без улучшения мобилизационной ситуации в Украине.
Другие страны
13 января 2024 г. 14:10
Украинский парламентарий о механизме возвращения граждан призывного возраста из-за границы

Замена личного состава на фронте невозможна без улучшения мобилизационной ситуации в Украине.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил спецпредставитель президента Украины, председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский, комментируя доработку нового законопроекта о военной мобилизации.

По его словам, параллельно с подготовкой законопроекта об усовершенствовании электронных реестров военнослужащих, они занимались составлением точного электронного документооборота для идентификации всех военнообязанных.

Ф. Вениславский подчеркнул, что в начале войны, когда практически вся территория Украины находилась под обстрелом, многие граждане, в том числе мужчины призывного возраста, покинули страну: "Они должны встать на воинский учет в консульских учреждениях, это предусмотрено действующим законодательством. Но мы усовершенствуем механизмы, то есть они смогут сделать это дистанционно через электронный кабинет военнообязанного. Далее мы будем оповещать их о необходимости явиться и будем принимать меры в соответствии с законодательством".

Он также отметил, что обеспечить возврат всех военнообязанных граждан будет непросто, но работа в этом направлении продолжается.

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Версия на английском языке Chairman of committee of Ukrainian parliament reveals mechanism of bringing back military conscripts from abroad
Версия на азербайджанском языке Ukrayna parlamentinin komitə sədri hərbi çağırışçıların xaricdən geri gətirilməsinin mexanizmini açıqlayıb

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