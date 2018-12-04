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    Украинский омбудсмен упала в обморок во время выступления Порошенко - ВИДЕО

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Уполномоченный по правам человека Верховной рад Украины Людмила Денисова упала в обморок во время выступления украинского лидера Петра Порошенко. Видео опубликовал телеканал ICTV, передает Report.  

    Президент Украины говорил о реакции мира на инцидент в Керченском проливе и был вынужден прервать свое выступление, чтобы помочь Денисовой покинуть студию.

    Вернувшись к трибуне, украинский лидер объяснил, что омбудсмен работает по 20 часов в сутки, чтобы освободить украинских моряков. Денисова получила помощь специалистов.

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