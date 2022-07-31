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Украинский Николаев подвергся массированному обстрелу

Украинский Николаев подвергся массированному обстрелу В ночь на 31 июля российские войска массированно обстреляли Николаев.
Другие страны
31 июля 2022 г. 09:16
Украинский Николаев подвергся массированному обстрелу

В ночь на 31 июля российские войска массированно обстреляли украинский город Николаев.

Как передает Report, об этом в своем Telegram заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Сегодня Николаев подвергся массированному обстрелу. Наверное, сильнейшему за все время. Мощные взрывы раздавались после часа ночи и около пяти утра", - сообщил он.

По словам Сенкевича, взрывы в городе, в том числе от кассетных снарядов, начали раздаваться с начала тревоги, а в местах попаданий начались пожары.

"Разрушен ряд объектов, повреждены жилые дома. На местах прилетов возник ряд пожаров. Работают спасатели. Собираем подробную информацию", - добавил он.

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Версия на английском языке Ukraine's Mykolaiv comes under heavy shelling of Russian army
Версия на азербайджанском языке Rusiya ordusu Ukraynanın Nikolayev şəhərini intensiv atəşə tutub

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