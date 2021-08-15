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Mэр украинского города найден мертвым

Mэр украинского города найден мертвым Мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым в селе Вольное в Днепропетровской области Украины.
Другие страны
15 августа 2021 г. 18:48
Mэр украинского города найден мертвым


Мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым в селе Вольное в Днепропетровской области Украины.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава области Валентин Резниченко.

"Пока не понятно, убийство или самоубийство. На место выехала оперативная группа следователей̆", - сказал Резниченко в комментарии изданию "Страна".

Информацию о смерти Павлова изданию также подтвердили в полиции. По словам источников, тело Павлова нашли на веранде дома. Рядом было ружье.

Константин Павлов возглавлял Кривой Рог с декабря 2020 года, победив на выборах от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

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