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Украинский город, в котором живет память об известном азербайджанском академике

Украинский город, в котором живет память об известном азербайджанском академике 17:28
Другие страны
15 января 2022 г. 18:52
Украинский город, в котором живет память об известном азербайджанском академике

В украинском Ирпене, городе в центральной части страны, много мест носит имя известного азербайджанского офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, одним из них является лингвистическая средняя школа № 12.

Школа носит имя академика Зарифы Алиевой вот уже 7 лет.

В Ирпенской средней школе № 12, расположенной всего в 30 километрах от столицы Украины Киева, преподавание ведется на языках большинства европейских народов, а также на персидском, арабском, японском и азербайджанском.

В связи с этим школу, которая с 2015 года носит имя азербайджанского академика, называют первой лингвистической школой. Здесь проходят обучение 2 400 школьников различных национальностей. Многие иностранные дипломаты, представители диаспоры разных народов время от времени посещают школу и расположенный здесь музей имени Зарифы Алиевой. Наряду с академиком, в музее представлены фотографии и другие материалы, относящиеся к общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву, президенту Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой, представлены образцы азербайджанской культуры.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении учителей средней общеобразовательной школы №12 имени академика Зарифы Алиевой города Ирпень. Согласно распоряжению, за заслуги в развитии образовательных связей между Азербайджаном и Украиной были награждены учителя средней общеобразовательной школы №12 имени академика Зарифы Алиевой города Ирпень: орденом "Достлуг" - Антоненко Валентина Сергеевна, медалью "Терегги" - Чумак Алла Михайловна и Крылач Юлия Анатольевна.

С 2003 года имя Зарифы Алиевой носит один из центральных парков Ирпеня. В 2004 году в парке установлен бюст академику. Кроме этого, центральная улица города, соединяющая парк с вышеупомянутой школой, также называется улицей академика Зарифы Алиевой. Ирпень – один из самых посещаемых городов Украины с богатой природой. В регионе этот город также называют зеленым городом. С этой точки зрения инфраструктурные проекты и строительные работы в городе в последние годы осуществляются очень динамично.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynada tanınmış azərbaycanlı akademikin xatirələrini yaşadan şəhər

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