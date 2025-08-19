Украинский эксперт: Вашингтонские переговоры показали готовность Украины и РФ заключить мир на следующей неделе

Переговоры в Вашингтоне с участием президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского, а также лидеров Евросоюза, показали готовность сторон заключить мирное соглашение уже на следующей неделе.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил военно-политический эксперт из Украины Тарас Березовец.

Он отметил, что Белый дом уже объявил о возможности проведения соответствующих переговоров в течение двух недель, предположительно 23 августа — за два дня до празднования главного национального праздника Украины, Дня Независимости.

"Тем не менее сохраняются сомнения в искренности президента России Владимира Путина относительно заключения такой сделки. Особенно усилились эти сомнения после переговоров на Аляске, где президент России выдвинул Украине невыполнимые требования о передаче территорий Донецкой и Луганской областей. Российская сторона старается всячески затянуть мирные переговоры, стремясь выиграть время для нового наступления", - сказал эксперт.

По его словам, с учетом того, что администрация США нацелена на быстрый результат, предстоящие недели обещают быть напряженными и выявят неискренность намерений Кремля. "Принимая во внимание все перечисленные обстоятельства, вероятность того, что российская сторона не сможет достичь мирного соглашения, остается крайне высокой. С большой долей вероятности боевые действия на фронте продолжатся", — подчеркнул политолог.