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Украинский эксперт: У российской армии нет сил для серьезных наступательных операций

Украинский эксперт: У российской армии нет сил для серьезных наступательных операций Так называемая "объединенная группировка" РФ и Беларуси на сегодняшний день не может составить реальную опасность для Украины и ее северных регионов
Другие страны
31 октября 2022 г. 16:33
Украинский эксперт: У российской армии нет сил для серьезных наступательных операций

Региональная группировка России и Беларуси на сегодняшний день не может составить реальную опасность для Украины.

Об этом Report заявил украинский политолог Юрий Райхель.

"Если говорить о ближайшей перспективе, то наступление со стороны Беларуси маловероятно, потому что тех сил, которые там есть у России совершенно недостаточно. Боевая способность белорусской армии очень низка, кроме того мы наблюдаем большие противоречия и даже столкновения на этнической почве между белорусскими и российскими военными. Из-за этого так называемая "объединенная группировка" на сегодняшний день не может составить реальную опасность для Украины и ее северных регионов",- отметил Райхель.

При этом эксперт не исключил возникновения подобной угрозы в более долгосрочной перспективе. "Это может случиться по мере переброски российских войск в Беларусь. Но тут надо учитывать топографический фактор: украинско-белорусская граница проходит по Припятским болотам, которые абсолютно непроходимые для тяжелой техники", отметил он.

"Для серьезных наступательных операций сейчас у российской армии сил нет, поскольку российская армия понесла огромные потери - около 93 000. Сюда входят убитые, пропавшие без вести, а также умершие в госпиталях и еще те, кто уже не может идти воевать в силу увечий. То есть кадровая российская армия погибла", - считает эксперт.

По его словам, сейчас ее надо заменить "частичной мобилизацией". Он отмечает, что еще одну попытку фронтального наступления российской армии можно ожидать весной.

"Нельзя говорить, что Россия потеряла полную боеспособность, у России есть достаточный человеческий потенциал. В РФ явно боятся факта поражения на поле боя в локальных операциях. Для решения не военных, а политических задач используется система дистанционных обстрелов с целью терроризации украинского тыла, чтобы заставить Киев пойти на переговоры. Правда эффект от этих обстрелов совершенно не тот, который ожидала официальная Москва",- заявил Райхель, добавив, что украинские ПВО удалось значительно усилить за счет западных поставок.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynalı ekspert: “Rusiya ordusunun ciddi hücum əməliyyatları keçirmək gücü yoxdur”
Версия на английском языке Ukrainian expert: Russian army has no strength for serious offensive operations

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