Украинский эксперт: Турция играет важную посредническую роль между Россией и Украиной

Недавнее заявление президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана о создании гуманитарного коридора для раненных еще раз демонстрирует, что роль Турции в качестве посредника между Россией и Украиной является значительной.

Недавняя инициатива главного омбудсмена Турции Шарафа Малкоча открыть гуманитарный коридор между Украиной и Россией еще раз демонстрирует, что роль Турции в качестве посредника между Россией и Украиной является значительной.

Об этом Report заявил руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона New Geopolitics Research Network Юрий Пойта, комментируя возможность создания "коридора воссоединения для помощи пострадавшим детям, женщинам и раненым".

По словам Пойты, текущая позиция Анкары в целом является благоприятной для Киева.

"Анкара заняла четкую политическую позицию, осуждающую российскую агрессию, смогла договориться о формировании зернового коридора и не пропускала российские военные корабли в Черное море, руководствуясь конвенцией Монтре", - сказал он.

По мнению эксперта, Украине хотелось бы, чтобы Турция также присоединилась к санкциям в отношении России, однако учитывая значительные экономические связи Анкары и Москвы, пока что это маловероятно.

При этом, поддержка президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявления о готовности открыть гуманитарный коридор для эвакуации и лечения раненых говорит о готовности и дальше играть важную роль в посредничестве для окончания российско-украинской войны и расширения сфер, в которых Турция может помочь Украине, полагает Пойта.

Эксперт отметил, что лечение и реабилитация украинских военных является очень важной помощью для Киева, поскольку в условиях уничтожения гражданской инфраструктуры Россией, лечение в украинских больницах является проблематичным.

"Турция может быть примером для других стран, которые на данный момент занимают нейтральную позицию в отношении российско-украинской войны", - подытожил Ю.Пойта.