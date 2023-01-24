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Украинский эксперт: Дипломаты работают над получением дополнительной военной техники Запада

Украинский эксперт: Дипломаты работают над получением дополнительной военной техники Запада После итогов восьмого заседания контактной группы по Украине на базе США в Рамштайне, которые не принесли ожидаемого решения о поставках Украине немецких тяжелых танков Leopard, украинские дипломаты работают над тем, чтобы получить дополнительные средства
Другие страны
24 января 2023 г. 10:30
Украинский эксперт: Дипломаты работают над получением дополнительной военной техники Запада

По итогам восьмого заседания контактной группы по Украине на базе США в Рамштайне, которое не принесло ожидаемого решения о поставках Украине германских тяжелых танков Leopard, украинские дипломаты продолжают работу над получением дополнительной военной техники Запада.

Об этом Report заявил военный эксперт, полковник в запасе, экс-спикер Генерального штаба ВС Украины Владислав Селезнев.

По его словам, у Украины были достаточно высокие ожидания от этой встречи: "Но нужно понимать, что для того, чтобы поставлять эти танки, должно быть принято консолидированное решение".

При этом, эксперт подчеркнул, что комплект сил, которые Киев получит по итогам 8-го заседания в формате Рамштайн без того впечатляет.

"Бронетехника, ракеты и иная военная техника поможет нам не только эффективно сдерживать наступление противника, но и проводить контрнаступательные мероприятия", - отметил В. Селезнев.

Он напомнил, что количество вооружения, которое нужно для контрнаступления было анонсировано Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, а именно 300 танков, 600-700 боевых бронированных машин и порядка 500 орудий. Поставки этой техники значительно усилили бы военный потенциал страны.

"От заявленных цифр мы получаем где-то 30% того, что нам нужно, а по некоторым позициям – 40-50%. Но этого все равно недостаточно, чтобы обеспечить потребности украинской армии", - добавил эксперт.

В связи с этим нужно больше работать над обеспечением предоставления вооружений для того, чтобы стать сильнее, а значит быть более успешными в противостоянии российской армии, заключил В.Селезнев.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Ukraynalı diplomatlar Qərbdən əlavə hərbi texnika almağa çalışırlar”
Версия на английском языке Ukrainian expert: Diplomats working to obtain additional military equipment from West

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