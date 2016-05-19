Верховная Рада переименовала два крупных города Украины

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Верховная Рада Украины переименовала Днепропетровск в Днепр.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, идею переименования города поддержали 247 народных депутатов из 344, зарегистрированных в сессионном зале. Решение принято в рамках реализации закона о декоммунизации.

Как указано в пояснительной записке, название Днепропетровск город получил в 1926 году по названию реки и в честь партийного, большевистского и советского деятеля, руководителя революционного движения и председателя ЦИК УССР - Г.И.Петровского, который впоследствии стал одним из инициаторов организации Голодомора 1932-33 годов.

Постановление вступает в силу с даты его принятия.

Также Верховная Рада переименовала город Днепродзержинск в Каменск.