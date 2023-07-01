Украинский депутат: Взрыв на Каховской ГЭС - это акт экоцида

"Подрыв плотины Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области - это акт экологического геноцида, совершенный против нашей страны". Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа

"Подрыв плотины Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области - это акт экологического геноцида, совершенный против нашей страны".



Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Павел Павлиш.

По его словам, это серьезная проблема не только для Украины, но и для всего мира.

П.Павлиш отметил, что необходимо контролировать эпидемиологическую ситуацию и проводить лабораторные анализы, чтобы хоть немного уменьшить масштаб трагедии: "В настоящее время температура в Херсоне достигает 37 градусов тепла. Это приводит к тому, что трупы разлагаются еще быстрее. Поскольку реки впадают в Черное море экологическая ситуация представляет угрозу не только для Украины. Что касается международной помощи, необходимо постоянно контролировать эпидемиологическую ситуацию и проводить анализы, чтобы в случае эпидемии спасти жизни больше людей и животных".