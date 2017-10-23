Украинский депутат: Предыдущий Майдан и не заканчивался

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Киев. 23 октября. REPORT.AZ/ Митингующие у Верховной Рады Украины прокомментировали украинскому офису Report свои требования и возможное развитие событий.

Как передаёт украинское бюро Report, представитель партии бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Рух новых сил" Иван Слободянык заявил, что митингующие останутся у Верховной Рады.

"Мы остаёмся здесь, поскольку люди хотят и дальше настаивать на своих требованиях: снятии неприкосновенности с депутатов, создании антикоррупционного суда, реформе избирательной системы. Но людей больше беспокоит курс нашей страны и то, куда мы движемся - это коррупция, тарифы, состояние экономики, монополизация медиа, монополизация олигархами ключевых экономических выгод в стране. Сейчас мы наблюдаем как Ринат Ахметов, олигарх который фактически "создал" Януковича, является партнером нынешнего президента. На фоне этого не реализуются реформы, восстановлены коррупционные потоки, которые были при Януковиче", - заявляет Слободянык.

По его словам, главное сейчас для тех, кто недоволен ситуацией в стране - это устранение коррупции. "А антикоррупционный суд мог бы быть важным звеном в этой истории, потому что созданное Национальное антикоррупционное бюро Украины работает и даёт неплохие результаты, но без судебной системы невозможно довести дело до конца",— утверждает Иван Слободянык.

Также Иван отметил, что организаторы пока не знают точного периода проведения акции. "Все потому, что много чего развивается по ситуации — происходит или нет диалог между властью и народом и так далее. К сожалению, улица стала инструментом коммуникации с властью, потому что другого инструментария у нас просто не осталось", — резюмировал представитель партии "Рух новых сил".

Народный депутат Украины от партии "Самопомощь" Семён Семенченко заявил Report, что у здания парламента Украины проходит не митинг, а в большей степени протест. Отвечая на вопрос, можно ли сравнивать Евромайдан с нынешними событиями, Семенченко ответил, что предыдущий Майдан не заканчивался, поскольку его требования не были выполнены. "Представители власти опять оторвались от людей, а в Украине это не принято. Мы — страна, которая любит волю, а тех гетьманов, которые продают ее, она всегда наказывает", — заявил Семенченко.

"По поводу выполнения требований митингующих - ничего они не начали выполнять, это обман. Да и что мешало им сделать это ещё три года назад? Они не хотят этого делать, они хотят жить как сейчас. Саакашвили имеет хороший опыт по Грузии, я думаю что он может помочь украинцам. А является ли он альтернативой сегодняшней власти - это не мне решать", — прокомментировал нардеп.

Представитель батальона "Донбасс" сказал в комментарии Report, что то, сколько будут стоять люди у Верховной рады зависит от того, как скоро они добьются своих требований. "Самый главный вопрос - добиться того, чего требует народ. А это в первую очередь улучшение уровня жизни, нормальные пенсии и заработные платы. Первые три уже заявленных требований митингующих - это то, с чего мы будем начинать. До тех пор, пока мы не добьёмся достойной жизни для нашего народа, мы не будем прекращать нашу борьбу и будем выдвигать требования дальше", — заявил он.