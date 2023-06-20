Украинский депутат предложил создать постоянные комиссии в других странах в связи с трагедией в Каховке

Трагедия на Каховской ГЭС в Херсонской области Украины шокирует своими масштабами. Конечно, это стихийное бедствие затрагивает весь регион. Разрушено большое количество домов, уничтожены сельскохозяйственные угодья.

Трагедия на Каховской ГЭС в Херсонской области Украины шокирует своими масштабами. Конечно, это стихийное бедствие затрагивает весь регион. Разрушено большое количество домов, уничтожены сельскохозяйственные угодья.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Верховной Рады Украины от правящей партии Слуга народа Юрий Камельчук.

"Это приводит к распространению различных инфекций. Поэтому международные организации могли бы ускорить оказание гуманитарной помощи Украине. Этот вопрос касается не только Украины. Речь идет о переселении людей в безопасные районы, спасении выживших животных. Сейчас одним из основных вопросов является устранение последствий. Важную роль в этом сыграли волонтеры, как украинские, так и иностранные".

По его словам, международные организации не среагировали должным образом на трагедию: "Сюда чаще поступает помощь благотворительных фондов и волонтеров. На мой взгляд, в различных странах можно было бы создать постоянные комиссии, в распоряжении которых имелись бы различные фонды, а решения принимались оперативно. Иначе решение любой проблемы затягивается из-за различных бюрократических препон. Страны, имеющие дружеские отношения с Украиной, в том числе Азербайджан, Турция, всегда оказывают помощь Украине в трудную минуту. Мы благодарны им всем".