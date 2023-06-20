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Украинский депутат предложил создать постоянные комиссии в других странах в связи с трагедией в Каховке

Украинский депутат предложил создать постоянные комиссии в других странах в связи с трагедией в Каховке Трагедия на Каховской ГЭС в Херсонской области Украины шокирует своими масштабами. Конечно, это стихийное бедствие затрагивает весь регион. Разрушено большое количество домов, уничтожены сельскохозяйственные угодья.
Другие страны
20 июня 2023 г. 13:24
Украинский депутат предложил создать постоянные комиссии в других странах в связи с трагедией в Каховке

Трагедия на Каховской ГЭС в Херсонской области Украины шокирует своими масштабами. Конечно, это стихийное бедствие затрагивает весь регион. Разрушено большое количество домов, уничтожены сельскохозяйственные угодья.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Верховной Рады Украины от правящей партии Слуга народа Юрий Камельчук.

"Это приводит к распространению различных инфекций. Поэтому международные организации могли бы ускорить оказание гуманитарной помощи Украине. Этот вопрос касается не только Украины. Речь идет о переселении людей в безопасные районы, спасении выживших животных. Сейчас одним из основных вопросов является устранение последствий. Важную роль в этом сыграли волонтеры, как украинские, так и иностранные".

По его словам, международные организации не среагировали должным образом на трагедию: "Сюда чаще поступает помощь благотворительных фондов и волонтеров. На мой взгляд, в различных странах можно было бы создать постоянные комиссии, в распоряжении которых имелись бы различные фонды, а решения принимались оперативно. Иначе решение любой проблемы затягивается из-за различных бюрократических препон. Страны, имеющие дружеские отношения с Украиной, в том числе Азербайджан, Турция, всегда оказывают помощь Украине в трудную минуту. Мы благодарны им всем".

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Версия на английском языке Ukrainian MP proposes establishing permanent commissions in other countries over Kakhovka tragedy
Версия на азербайджанском языке Ukraynalı deputat Kaxovka faciəsi ilə bağlı digər ölkələrdə daimi komissiyaların yaradılmasını təklif edib

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