Украинский банк предложил российским военным по 100 тыс. рублей за сдачу в плен

В украинском государственном банке "Укргазбанк" заявили о готовности выплатить по 100 тысяч рублей наличными российским военным, которые будут сдаваться в плен Вооруженных сил Украины вместе с техникой и оружием.

В украинском государственном банке "Укргазбанк" заявили о готовности выплатить по 100 тысяч рублей наличными российским военным, которые будут сдаваться в плен Вооруженных сил Украины вместе с техникой и оружием.

Как сообщает Report cо ссылкой на УНИАН, об этом говорится в заявлении банка на официальной странице в Facebook.

"Вместе с деньгами они получат шанс спасти свою жизнь, которую они точно потеряют, как только поднимут оружие в Украине. Для этого нужно немного: сдаться в плен нашим вооруженным силам и отдать всю технику и оружие.", - говорится в сообщении

"Мы понимаем, что "гости" эти из далекого прошлого, где не работают платежные системы Visa и Mastercard, поэтому выплаты гарантируем только наличными", - подчеркнули в банке.