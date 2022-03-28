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Украинский банк предложил российским военным по 100 тыс. рублей за сдачу в плен

Украинский банк предложил российским военным по 100 тыс. рублей за сдачу в плен В украинском государственном банке "Укргазбанк" заявили о готовности выплатить по 100 тысяч рублей наличными российским военным, которые будут сдаваться в плен Вооруженных сил Украины вместе с техникой и оружием.
Другие страны
28 марта 2022 г. 17:37
Украинский банк предложил российским военным по 100 тыс. рублей за сдачу в плен

В украинском государственном банке "Укргазбанк" заявили о готовности выплатить по 100 тысяч рублей наличными российским военным, которые будут сдаваться в плен Вооруженных сил Украины вместе с техникой и оружием.

Как сообщает Report cо ссылкой на УНИАН, об этом говорится в заявлении банка на официальной странице в Facebook.

"Вместе с деньгами они получат шанс спасти свою жизнь, которую они точно потеряют, как только поднимут оружие в Украине. Для этого нужно немного: сдаться в плен нашим вооруженным силам и отдать всю технику и оружие.", - говорится в сообщении

"Мы понимаем, что "гости" эти из далекого прошлого, где не работают платежные системы Visa и Mastercard, поэтому выплаты гарантируем только наличными", - подчеркнули в банке.

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