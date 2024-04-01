Украинский аналитик: Путин не применит ядерное оружие

Явные угрозы президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие связаны с нынешней сложной фазой отношений между Россией и Западом.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сказал офицер запаса Вооруженных сил Украины, военно-политический обозреватель Тарас Березовец.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон, как и ряд других западных лидеров, заявил о возможности отправки вооруженных сил своих стран на территорию Украины. На данный момент вопрос об их непосредственном участии в военных действиях не стоит. Однако эти слова сильно встревожили Кремль и вызвали истерическую реакцию", - подчеркнул Березовец.

Он считает, что слова В.Путина о возможности использования ядерного оружия в случае появления военных подразделений западных стран на территории Украины не будут иметь практических последствий.

"Из опубликованных архивов западных разведок следует, что единственный раз, когда Путин реально подошел к опасной черте, был в конце 2022 года в связи с ситуацией в Украине. Но тогда, благодаря позиции Китая и Индии, российский президент отказался от своего намерения. Сейчас никакой опасности того, что Путин применит ядерное оружие в Украине или в третьих странах, нет", - считает военный обозреватель.

"Они могут угрожать конкретным правительствам стран Балтии, возможно, Центральной Европы, или странам, которые будут активно помогать Украине в войне. Но, несмотря на это, опасности применения Путиным ядерного оружия сегодня нет. Это нужно четко понимать. Это чисто теоретическая угроза, которая не будет иметь никакого реального развития", - добавил он.