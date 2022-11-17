Украинских экспертов допустили на место падения ракеты на территории Польши.
Как передает Report, об этом заявил в четверг в Twitter представитель канцелярии польского президента Якуб Кумох.
"Украинские эксперты допущены на место", - написал он, поблагодарив послов США и Украины в Польше "за сотрудничество в этом важном деле".
15 ноября польские СМИ информировали, что в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате происшествия погибли два человека.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что, по оценкам властей республики, упавшая ракета принадлежала украинским ПВО.