Украинских экспертов допустили на место падения ракеты

Украинских экспертов допустили на место падения ракеты на территории Польши.

Украинских экспертов допустили на место падения ракеты на территории Польши.

Как передает Report, об этом заявил в четверг в Twitter представитель канцелярии польского президента Якуб Кумох.

"Украинские эксперты допущены на место", - написал он, поблагодарив послов США и Украины в Польше "за сотрудничество в этом важном деле".

15 ноября польские СМИ информировали, что в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате происшествия погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что, по оценкам властей республики, упавшая ракета принадлежала украинским ПВО.