Украинские ювелиры создают одну из самых дорогих наград в мире

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Украинские ювелиры создадут одну из самых дорогих драгоценных наград, которую вручат тому, кто сумеет остановить боевые действия в государстве.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава одного из крупнейших ювелирных домов страны.

"Мы хотим создать драгоценную награду - одну из самых дорогих в мире, которую вручим человеку или группе людей, которые смогут прекратить войну на Украине. Ее получит тот, кто сможет добиться, чтобы перестали гибнуть люди, потому что самая драгоценная награда в мире - жизнь человека", - отметил он.

Награда, по его словам, должна стать стимулом для прекращения кровопролития. При этом он предположил, что награда может в дальнейшем иметь широкий мировой резонанс: ее смогут вручать "при любых обстоятельствах людям, которые смогут остановить гибель других людей, дать мир". "Этот шаг демонстрирует, что искусство должно в этом играть одну из ключевых ролей", - уверен глава одного из крупнейших ювелирных домов страны.