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Украинские военные полностью освободили Купянск

Украинские военные полностью освободили Купянск Украинские воины полностью освободили город Купянск Харьковской области. Выбили российскую армию из левобережной части города.
Другие страны
17 сентября 2022 г. 08:49
Украинские военные полностью освободили Купянск

Украинские войска полностью освободили город Купянск Харьковской области. Выбили российскую армию из левобережной части города.

Как передает Report, об этом говорится на Telegram-канал командира подразделения KRAKEN Сергея Величко.

"В результате слаженных действий подразделением KRAKEN была успешно форсирована река Оскол, что позволило нашим силам выбить врага из левобережной части города", - пишет Величко.

Командир подразделения KRAKEN отметил, что контрнаступление наших военных успешно продолжается на левом берегу Оскола.

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Версия на английском языке Ukraine liberates Kupiansk city 
Версия на азербайджанском языке Ukrayna hərbçiləri Kupyansk şəhərini tamamilə azad edib

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