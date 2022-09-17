Украинские военные полностью освободили Купянск

Украинские войска полностью освободили город Купянск Харьковской области. Выбили российскую армию из левобережной части города.
Как передает Report, об этом говорится на Telegram-канал командира подразделения KRAKEN Сергея Величко.
"В результате слаженных действий подразделением KRAKEN была успешно форсирована река Оскол, что позволило нашим силам выбить врага из левобережной части города", - пишет Величко.
Командир подразделения KRAKEN отметил, что контрнаступление наших военных успешно продолжается на левом берегу Оскола.