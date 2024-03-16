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Украинские власти вывезли из приграничных районов Сумской области более 4,5 тыс. жителей

Украинские власти вывезли из приграничных районов Сумской области более 4,5 тыс. жителей Украинские власти вывезли свыше 4,5 тыс. жителей районов Сумской области, граничащих с территорией России.
Другие страны
16 марта 2024 г. 11:25
Украинские власти вывезли из приграничных районов Сумской области более 4,5 тыс. жителей

Украинские власти вывезли свыше 4,5 тыс. жителей районов Сумской области, граничащих с территорией России.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в июле прошлого года руководство Сумской областной военной администрации объявило о решении начать подготовку к вывозу населения из пятикилометровой зоны вдоль границы с РФ.

В декабре прошлого года сообщалось, что всего планируется эвакуировать 12 689 человек.

"В Сумской области продолжается эвакуация людей с приграничных территорий. К настоящему времени из опасных территорий уже эвакуировались 4 523 человека, в том числе 829 детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации региона.

Отмечается, что из 22 населенных пунктов выехали все жители.

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