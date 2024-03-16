Украинские власти вывезли из приграничных районов Сумской области более 4,5 тыс. жителей

Украинские власти вывезли свыше 4,5 тыс. жителей районов Сумской области, граничащих с территорией России.

Украинские власти вывезли свыше 4,5 тыс. жителей районов Сумской области, граничащих с территорией России.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в июле прошлого года руководство Сумской областной военной администрации объявило о решении начать подготовку к вывозу населения из пятикилометровой зоны вдоль границы с РФ.

В декабре прошлого года сообщалось, что всего планируется эвакуировать 12 689 человек.

"В Сумской области продолжается эвакуация людей с приграничных территорий. К настоящему времени из опасных территорий уже эвакуировались 4 523 человека, в том числе 829 детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации региона.

Отмечается, что из 22 населенных пунктов выехали все жители.