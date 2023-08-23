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Украинские СМИ обнародовали данные о причастных к краже детей в Мариуполе

Украинские СМИ обнародовали данные о причастных к краже детей в Мариуполе Россияне похитили тысячи украинских детей с оккупированных территорий, в том числе в Донецкой области. Вместе с тем, Россия оставила много следов своих преступлений, которые в будущем помогут привлечь виновных к ответственности.
Другие страны
23 августа 2023 г. 15:18
Украинские СМИ обнародовали данные о причастных к краже детей в Мариуполе

Россияне похитили тысячи украинских детей с оккупированных территорий, в том числе в Донецкой области. Вместе с тем, Россия оставила много следов своих преступлений, которые в будущем помогут привлечь виновных к ответственности.

Как передает Report со ссылкой на 24tv.ua, cоотвествующее расследование провела платформа KibOrg News.

Команда журналистов и IT-специалистов KibOrg получила доступ к "государственной" базе данных "Дети Донбасса", которая содержит информацию о похищенных детях. KibOrg удалось идентифицировать причастных к преступлениям мариупольских коллаборантов.

Информация содержит реестр усыновленных детей, а реестр кандидатов на усыновление и реестр опекунов и попечителей.

Также есть информация о детях, оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах. И реестр детей, по разным причинам вывезенных за пределы оккупированной части Донецкой области.

Эта информация, как отмечают расследователи, имеет высокую ценность в поиске вывезенных из оккупированного Донбасса детей.

Команда KibOrg сообщает, что всю информацию, включая доказательства похищения украинских детей, а также десятки тысяч анкет, содержащихся в базе данных, были переданы украинским правоохранительным органам для анализа.

Отмечается, что собранные материалы также будут приобщены к уголовным производствам Международного уголовного суда.

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Версия на английском языке Ukrainian media publish data on those involved in kidnapping children in Mariupol

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