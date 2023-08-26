Украинские ПВО в Харькове сбили два БПЛА "Shahed"

Вечером в пятницу силы и средства воздушного командования "Восток" в пределах Харьковской области уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) "Shahed-136/131".

Вечером в пятницу силы и средства воздушного командования "Восток" в пределах Харьковской области уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) "Shahed-136/131".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает пресс-служба Военно-воздушных Сил Украины.

"Вечером 25 августа 2023 года, среди многочисленных взлетов МиГ-31К, противник также применил ударные БПЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления. Всего зафиксировано пуски двух "шахедов", которые успешно уничтожены силами и средствами воздушного командования "Восток" в пределах Харьковской области", - говорится в сообщении.