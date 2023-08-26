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Украинские ПВО в Харькове сбили два БПЛА "Shahed"

Украинские ПВО в Харькове сбили два БПЛА "Shahed" Вечером в пятницу силы и средства воздушного командования "Восток" в пределах Харьковской области уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) "Shahed-136/131".
Другие страны
26 августа 2023 г. 11:42
Украинские ПВО в Харькове сбили два БПЛА Shahed

Вечером в пятницу силы и средства воздушного командования "Восток" в пределах Харьковской области уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) "Shahed-136/131".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает пресс-служба Военно-воздушных Сил Украины.

"Вечером 25 августа 2023 года, среди многочисленных взлетов МиГ-31К, противник также применил ударные БПЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления. Всего зафиксировано пуски двух "шахедов", которые успешно уничтожены силами и средствами воздушного командования "Восток" в пределах Харьковской области", - говорится в сообщении.

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