Украинские пилоты могут начать обучения на F-16 этим летом

Украинские пилоты могут начать подготовку по управлению истребителями F-16 американского производства уже этим летом. Это станет первым шагом к обеспечению Украины мощным и долгосрочным потенциалом в войне с Россией.

Украинские пилоты могут начать подготовку по управлению истребителями F-16 американского производства уже этим летом. Это станет первым шагом к обеспечению Украины мощным и долгосрочным потенциалом в войне с Россией.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

"Это лето - наша амбиция. И мы посмотрим, насколько это реалистично для начала программы обучения", - сказала она.

По ее словам, что цель состоит в том, чтобы программа подготовки была полностью введена в действие в течение шести месяцев. Дания, где есть летные тренажеры, является возможным местом проведения программы.

В программе обучения при поддержке США примут участие Бельгия и Люксембург, а Франция и Великобритания предложили свою помощь.

"Когда война закончится, Украина должна быть в состоянии защитить себя, чтобы удержать Россию от новых попыток. И я думаю... это то, что видят и украинцы. Это очень сильная система вооружений. Это очень сильный потенциал. Но она не будет доступна в ближайшее время, и президент Владимир Зеленский, конечно, знает об этом", - подчеркнула Оллонгрен.

Источники издания сообщили, что обучение начнется с двух групп по 12 украинских пилотов, уже имеющих опыт полетов на советских МиГах. Министр не уточнил первоначальный размер программы.