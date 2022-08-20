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Украинские переселенцы смогут оформить заявку на материальную помощь

Украинские переселенцы смогут оформить заявку на материальную помощь Переселенцы, которые не получили выплаты, смогут повторно оформить заявку на помощь.
Другие страны
20 августа 2022 г. 15:51
Украинские переселенцы смогут оформить заявку на материальную помощь

Переселенцы, которые не получили выплаты, смогут повторно оформить заявку на помощь.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в Faсebook Минреинтеграции.

"Внутри перемещенные лица, которые подавали заявления через "Дію" до 30 апреля 2022 года, но не получили помощи, смогут дополнительно обратиться с заявлением в орган соцзащиты населения и получить выплату", - говорится в сообщении.

Для получения помощи необходимо: прийти в орган соцзащиты населения; написать заявление; дополнительно подать информацию, хранящуюся на носителях, что подтверждает факт подачи заявления через приложение "Дія".

"Помощь предоставляется в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления. Это можно сделать до 1 октября 2022", - отметили в Минреинтеграции.

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