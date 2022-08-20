Украинские переселенцы смогут оформить заявку на материальную помощь

Переселенцы, которые не получили выплаты, смогут повторно оформить заявку на помощь.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в Faсebook Минреинтеграции.
"Внутри перемещенные лица, которые подавали заявления через "Дію" до 30 апреля 2022 года, но не получили помощи, смогут дополнительно обратиться с заявлением в орган соцзащиты населения и получить выплату", - говорится в сообщении.
Для получения помощи необходимо: прийти в орган соцзащиты населения; написать заявление; дополнительно подать информацию, хранящуюся на носителях, что подтверждает факт подачи заявления через приложение "Дія".
"Помощь предоставляется в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления. Это можно сделать до 1 октября 2022", - отметили в Минреинтеграции.