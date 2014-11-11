Украинские добровольческие батальоны войдут в состав регулярной армии

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/Добровольческие батальоны, которые задействованы в "антитеррористической операции" в Донбассе, войдут в состав постоянных частей Вооруженных сил Украины. Такое заявление, как сообщает Reportсо ссылкой на РБК, сделал украинский министр обороны Степан Полторак.

По его словам, добровольческие батальоны сыграли в операции важную роль, и вхождение в состав регулярных частей армии позволит четче планировать их деятельность.

"Что касается батальонов территориальной обороны, принято решение, чтобы они вошли в состав регулярных частей", – приводит "Укринформ" его слова.