Украинские депутаты выразили протест против выдвижения Рубена Варданяна на Нобелевскую премию

Депутаты Верховной Рады Украины выразили протест против выдвижения Рубена Варданяна на Нобелевскую премию мира.

Депутаты Верховной Рады Украины выразили протест против выдвижения Рубена Варданяна на Нобелевскую премию мира.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Верховной Рады от правящей партии "Слуга народа" Юрий Камельчук.



"Европейская и международная общественность прекрасно знают, что он финансирует терроризм как в самой России, так и соседних государствах, в том числе он финансировал терроризм и сепаратизм на территории Азербайджана. Он также финансирует терроризм в ходе войны в Украине. Поэтому этот человек категорически не может быть выдвинут на получение премии мира. Об этом же говорили европейские депутаты и конгрессмены США, выступающие за санкции против Варданяна. Нобелевский комитет должен раз и навсегда исключить его из списка кандидатов", - добавил он.

Отметим, что 18 депутатов Верховной Рады Украины, в том числе Юрий Камельчук, выступили с протестом против выдвижения сепаратиста Рубена Варданяна на Нобелевскую премию мира. Они направили соответствующее обращение от имени Рады в Нобелевский комитет.

