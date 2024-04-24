Украинские депутаты выразили протест против выдвижения Рубена Варданяна на Нобелевскую премию

Депутаты Верховной Рады Украины выразили протест против выдвижения Рубена Варданяна на Нобелевскую премию мира.
Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Верховной Рады от правящей партии "Слуга народа" Юрий Камельчук.
"Европейская и международная общественность прекрасно знают, что он финансирует терроризм как в самой России, так и соседних государствах, в том числе он финансировал терроризм и сепаратизм на территории Азербайджана. Он также финансирует терроризм в ходе войны в Украине. Поэтому этот человек категорически не может быть выдвинут на получение премии мира. Об этом же говорили европейские депутаты и конгрессмены США, выступающие за санкции против Варданяна. Нобелевский комитет должен раз и навсегда исключить его из списка кандидатов", - добавил он.
Отметим, что 18 депутатов Верховной Рады Украины, в том числе Юрий Камельчук, выступили с протестом против выдвижения сепаратиста Рубена Варданяна на Нобелевскую премию мира. Они направили соответствующее обращение от имени Рады в Нобелевский комитет.