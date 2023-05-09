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Украинские беженцы провели акцию в Германии

Украинские беженцы провели акцию в Германии Группа жителей Украины, бежавшая в Германию из-за войны, провела в Бонне (провинция Северный Рейн-Вестфалия) акцию протеста.
Другие страны
9 мая 2023 г. 23:36
Украинские беженцы провели акцию в Германии

Группа жителей Украины, бежавшая в Германию из-за войны, провела в Бонне (провинция Северный Рейн-Вестфалия) акцию протеста.

Как передает европейское бюро Report, в ней участвовали также грузины и азербайджанцы, проживавшие в Украине до войны.

На акции, организованной обществом "Украинцы в Бонне", прозвучали поздравления с 9 мая - Днем Победы над фашизмом.

Выступавшие подчеркнули, что большую роль в победе во Второй мировой войне сыграли украинцы.

Был показан небольшой театрализованный спектакль о военной агрессии России против Украины.

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