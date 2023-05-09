Украинские беженцы провели акцию в Германии

Группа жителей Украины, бежавшая в Германию из-за войны, провела в Бонне (провинция Северный Рейн-Вестфалия) акцию протеста.

Группа жителей Украины, бежавшая в Германию из-за войны, провела в Бонне (провинция Северный Рейн-Вестфалия) акцию протеста.

Как передает европейское бюро Report, в ней участвовали также грузины и азербайджанцы, проживавшие в Украине до войны.

На акции, организованной обществом "Украинцы в Бонне", прозвучали поздравления с 9 мая - Днем Победы над фашизмом.

Выступавшие подчеркнули, что большую роль в победе во Второй мировой войне сыграли украинцы.

Был показан небольшой театрализованный спектакль о военной агрессии России против Украины.