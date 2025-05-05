Украинская разведка совершенствует дроны Magura

Украинская разведка совершенствует морские дроны Magura после удачного уничтожения двух российских истребителей над Черным морем.

Украинская разведка совершенствует морские дроны Magura после удачного уничтожения двух российских истребителей над Черным морем.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Евгений Ерин в эфире телемарафона.

По его словам, успешное поражение российских самолетов морскими дронами Magura свидетельствует о правильной тактике украинских Сил обороны.

"Дроны семейства Magura - это уже не одна или две модификации, а многоцелевые дроны, которые используются в различных ситуациях. И они имеют далеко не единственные варианты и возможности использования. Дальше будет, движение продолжается, развитие непрестанно", - заявил Ерин.

Напомним, что 2 мая ГУР сбило российский самолет Су-30 неподалеку Новороссийска. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что были сбиты два российских самолета ракетой класса "воздух-воздух" с беспилотников Magura-7.