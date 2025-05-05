Украинская разведка совершенствует дроны Magura

Украинская разведка совершенствует морские дроны Magura после удачного уничтожения двух российских истребителей над Черным морем.
Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Евгений Ерин в эфире телемарафона.
По его словам, успешное поражение российских самолетов морскими дронами Magura свидетельствует о правильной тактике украинских Сил обороны.
"Дроны семейства Magura - это уже не одна или две модификации, а многоцелевые дроны, которые используются в различных ситуациях. И они имеют далеко не единственные варианты и возможности использования. Дальше будет, движение продолжается, развитие непрестанно", - заявил Ерин.
Напомним, что 2 мая ГУР сбило российский самолет Су-30 неподалеку Новороссийска. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что были сбиты два российских самолета ракетой класса "воздух-воздух" с беспилотников Magura-7.