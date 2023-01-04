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Украинская разведка: Российские войска запускают иранские дроны-камикадзе группами

Украинская разведка: Российские войска запускают иранские дроны-камикадзе группами Российские войска запускают иранские дроны-камикадзе группами, чтобы истощить украинскую противовоздушную оборону.
Другие страны
4 января 2023 г. 12:15
Украинская разведка: Российские войска запускают иранские дроны-камикадзе группами

Российские войска запускают иранские дроны-камикадзе группами, чтобы истощить украинскую противовоздушную оборону.

Как передает Report, об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"Массированный рой дронов направлен на то, чтобы прорвать нашу систему ПВО и попасть в объекты. А если запускать малое количество – 5-10 – не будет такого эффекта. И они пытаются именно большим количеством запускать в том числе для прорыва нашей системы ПВО. Это подтверждают наши Воздушные силы. По их словам, когда были последние атаки, впервые комплексы NASAMS перезаряжались фактически во время налета", - пояснил Скибицкий.

Представитель разведки также отметил, что ВС РФ всячески пытаются запутать ВСУ, меняя направления запуска или высоты. В частности, ранее они запускали дроны-камикадзе из Крыма, а теперь с восточного побережья Азовского моря.

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