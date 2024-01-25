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Украинская разведка не исключает, что на борту Ил-76 могли быть и ракеты, и люди

Украинская разведка не исключает, что на борту Ил-76 могли быть и ракеты, и люди Украинская разведка не исключает, что на борту упавшего под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76 могли быть и ракеты, и люди.
Другие страны
25 января 2024 г. 16:17
Украинская разведка не исключает, что на борту Ил-76 могли быть и ракеты, и люди

Украинская разведка не исключает, что на борту упавшего под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76 могли быть и ракеты, и люди.

Как передает Report, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова.

По его словам, не исключено, что украинских пленных могли использовать в качестве живого щита для транспортировки боекомплекта: "Ранее во время обменов также использовался авиатранспорт для транспортировки украинских пленных, в частности, во время последнего большого обмена".

По словам Юсова, тогда Россия сообщила об использовании самолета и запросила режим тишины. В этот раз она не делала ни письменных, ни устных запросов по авиации.

По мнению Юсова, на борту Ил-76 могли быть и ракеты для ЗРК С-300, и люди.

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Версия на английском языке Ukrainian intelligence says there could have been both missiles and people on board Il-76

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