Украинская разведка не исключает, что на борту Ил-76 могли быть и ракеты, и люди

Украинская разведка не исключает, что на борту Ил-76 могли быть и ракеты, и люди

Украинская разведка не исключает, что на борту упавшего под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76 могли быть и ракеты, и люди.

https://static.report.az/photo/67be93e9-6d3d-326b-8d3e-69b1f91d4fe1.jpg https://static.report.az/photo/67be93e9-6d3d-326b-8d3e-69b1f91d4fe1.jpg

Украинская разведка не исключает, что на борту упавшего под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76 могли быть и ракеты, и люди. Как передает Report, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова. По его словам, не исключено, что украинских пленных могли использовать в качестве живого щита для транспортировки боекомплекта: "Ранее во время обменов также использовался авиатранспорт для транспортировки украинских пленных, в частности, во время последнего большого обмена". По словам Юсова, тогда Россия сообщила об использовании самолета и запросила режим тишины. В этот раз она не делала ни письменных, ни устных запросов по авиации. По мнению Юсова, на борту Ил-76 могли быть и ракеты для ЗРК С-300, и люди. Подпишитесь на наш Telegram канал