Украинская Рада отменила депутатскую неприкосновенность

Парламент Украины на заседании принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Такое решение поддержали 373 парламентария при необходимом минимуме в 300 голосов.

Документ еще должен подписать президент Украины.

Законом предлагается исключить из конституции норму, в соответствии с которой депутаты не могут быть без согласия Верховной рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны либо арестованы. При этом депутаты, как и раньше, не будут нести юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление и клевету.