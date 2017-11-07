Украинская Рада отказалась уволить Авакова - ОБНОВЛЕНО

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Верховная Рада Украины отказалась уволить министра внутренних дел страны Арсена Авакова с занимаемой должности.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующий проект постановления поддержал лишь 31 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

Инициаторы законопроекта считают, что А. Аваков несет ответственность за провал процесса аттестации правоохранителей, в том числе и реформирования Национальной полиции и системы МВД в целом. По закону членов кабинета министров назначает и увольняет Верховная рада.

"Органы внутренних дел Украины под руководством Арсена Авакова продемонстрировали несостоятельность в вопросе обеспечения безопасности граждан Украины и борьбы с криминалитетом", - говорится в проекте постановления.

***12:29

Верховная Рада сегодня планирует рассмотреть вопрос об увольнении главы МВД Украины Арсена Авакова, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Соответствующий проект постановления внесен в повестку дня пленарного заседания по инициативе одного из депутатов правящего "Блока Петра Порошенко" Сергея Каплина.

Напомним, что 31 октября сын главы МВД Александр Аваков был задержан после обыска сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины, которому было инкриминировано мошенничество при закупке партии рюкзаков для Нацгвардии, подчиняющейся МВД. 1 ноября Соломенский районный суд Киева отпустил его под личное обязательство явиться по первому требованию.

Сам А. Аваков заявлял, что ни он, ни его сын не имеют отношения к рюкзакам.