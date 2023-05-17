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Украинская авиация за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения ВС России

Украинская авиация за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения ВС России Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из которых 5 – по зенитно-ракетным комплексам России.
Другие страны
17 мая 2023 г. 20:46
Украинская авиация за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения ВС России

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из которых 5 – по зенитно-ракетным комплексам России.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Кроме того, в течение этих суток, наши защитники уничтожили 2 разведывательных БПЛА типа "Орлан-10", - указывается в сообщении в Facebook.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов, 2 склада горюче-смазочных материалов, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 средства противовоздушной обороны и еще 2 стратегически важные цели.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna aviasiyası Rusiya Silahlı Qüvvələrinin cəmləşdiyi ərazilərə 14 zərbə endirib

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