Украинская авиация за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения ВС России

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из которых 5 – по зенитно-ракетным комплексам России.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из которых 5 – по зенитно-ракетным комплексам России.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Кроме того, в течение этих суток, наши защитники уничтожили 2 разведывательных БПЛА типа "Орлан-10", - указывается в сообщении в Facebook.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов, 2 склада горюче-смазочных материалов, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 средства противовоздушной обороны и еще 2 стратегически важные цели.