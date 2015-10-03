​Украинская армия приступила к отводу тяжелой техники от линии соприкосновения

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины приступил к согласованию с ОБСЕ процесса отвода техники.

Как сообщает Report, об этом передает "112 Украина" со ссылкой на заявление начальника пресс-службы Владислава Селезнева.

"С сегодняшнего дня, 3 октября, начался сам процесс отвода вооружений калибром менее 100 мм. Процесс начался с составления списков и согласования их с уполномоченными представителями миссии ОБСЕ, то есть этот процесс в настоящее время проходит… Мы все документируем, вопросы отвода согласовываем с уполномоченными представителями ОБСЕ", - сказал он.