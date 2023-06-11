О нас

Украинская армия освободила ряд населенных пунктов в Донецкой области

Украинская армия освободила ряд населенных пунктов в Донецкой области Украинские военные в ходе успешных контрнаступательных действий освободили населенные пункты Нескучное, Благодатное и Макаровка в Донецкой области.
Другие страны
11 июня 2023 г. 22:35
Украинская армия освободила ряд населенных пунктов в Донецкой области

Украинские военные в ходе успешных контрнаступательных действий освободили населенные пункты Нескучное, Благодатное и Макаровка в Донецкой области.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Информацию об освобождении н.п. Нескучное распространил в Facebook Седьмой отдельный батальон АРЕЙ УДА, прикрепив к публикации соответствующий видеоотчет.

"7-й отдельный батальон "АРЕЙ" Украинской Добровольческой Армии 129-й оБр сил Территориальной Обороны ВСУ под командованием майора Александра Грищука освободил село Нескучное Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области", - говорится в сообщении.

До этого Сухопутные войска Вооруженных сил Украины официально подтвердили освобождение населенного пункта Благодатное.

Кроме того, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, говоря о направлениях, на которых проводится наступление, отметила, что на Бахмутщине украинские войска продолжают штурмовые действия.

"Есть успех в районе Берховского водохранилища. Продвинулись вперед на 250 м", - сообщила она. Замминистра подчеркнула, что на юге "есть продвижение по двум направлениям от 300 до 1500 метров".

"Деоккупированы населенные пункты Благодатное и Макаровка", - добавила представительница министерства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna ordusu bir sıra yaşayış məntəqələrini azad edib

Экслюзивные новости

Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
9 июня 2023 г. 10:55
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
8 июня 2023 г. 16:23
Херсон погрузился под воду
ФотоХерсон погрузился под воду
8 июня 2023 г. 11:44
МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе
МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе
8 июня 2023 г. 09:37
МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране
МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране
7 июня 2023 г. 14:14
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21
Экс-президент Болгарии: Азербайджан - бесценный и незаменимый партнер для ЕС
Экс-президент Болгарии: Азербайджан - бесценный и незаменимый партнер для ЕС
7 июня 2023 г. 12:42
Стали известны законопроекты, не вынесенные на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса
Стали известны законопроекты, не вынесенные на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса
6 июня 2023 г. 16:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi