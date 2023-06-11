Украинская армия освободила ряд населенных пунктов в Донецкой области

Украинские военные в ходе успешных контрнаступательных действий освободили населенные пункты Нескучное, Благодатное и Макаровка в Донецкой области.

Украинские военные в ходе успешных контрнаступательных действий освободили населенные пункты Нескучное, Благодатное и Макаровка в Донецкой области.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Информацию об освобождении н.п. Нескучное распространил в Facebook Седьмой отдельный батальон АРЕЙ УДА, прикрепив к публикации соответствующий видеоотчет.

"7-й отдельный батальон "АРЕЙ" Украинской Добровольческой Армии 129-й оБр сил Территориальной Обороны ВСУ под командованием майора Александра Грищука освободил село Нескучное Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области", - говорится в сообщении.

До этого Сухопутные войска Вооруженных сил Украины официально подтвердили освобождение населенного пункта Благодатное.

Кроме того, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, говоря о направлениях, на которых проводится наступление, отметила, что на Бахмутщине украинские войска продолжают штурмовые действия.

"Есть успех в районе Берховского водохранилища. Продвинулись вперед на 250 м", - сообщила она. Замминистра подчеркнула, что на юге "есть продвижение по двум направлениям от 300 до 1500 метров".

"Деоккупированы населенные пункты Благодатное и Макаровка", - добавила представительница министерства.