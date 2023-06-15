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Украинская армия освободила от оккупации 100 квадратных километров территории

Украинская армия освободила от оккупации 100 квадратных километров территории Силы обороны Украины в ходе осуществления наступательных операций уже освободили более 100 км.кв. украинской территории от российской армии.
Другие страны
15 июня 2023 г. 16:46
Украинская армия освободила от оккупации 100 квадратных километров территории

Силы обороны Украины в ходе осуществления наступательных операций уже освободили более 100 кв.км. украинской территории от российской армии.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом на брифинге сообщили заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Как отметил Громов, на Запорожском направлении силы обороны Украины продолжают очистку украинских городов и поселков от армии РФ.

"Освобождены 7 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. Возвращено под контроль более 100 кв.км. украинской территории", - подчеркнул Громов.

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