Украинская армия освободила населенный пункт Высокополье

Украинская армия освободила от российских войск поселок Высокополье Херсонской области.

Украинская армия освободила от российских войск поселок Высокополье Херсонской области.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местное издание "Мост" .

Отметим, что на днях украинские военные заявили об освобождении населенного пункта, однако официально эта новость не подтвердилась. Издание опубликовало фотографии и другие изображения, запечатлевшие развевающийся украинский флаг и присутствие военнослужащих.

В поселке многие здания были разрушены или повреждены, а на обочинах и дорогах остались разбитые автомобили и сельскохозяйственная техника.